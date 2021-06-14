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Ученые раскрыли причину исчезновения самого большого моря на Земле

Общество
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Ученые раскрыли причину исчезновения самого большого моря на Земле
Prt Scr youtube.com / Almaty Nomad

Группа иностранных исследователей предположила главную причину исчезновения самого большого моря на Земле.

Море занимало огромную территорию от Алтая и до Франции. Выяснилось, что причиной его исчезновения послужили климатические изменения, которые привели к четырем катастрофическим циклам.

Изначально море уменьшилось в размерах. Затем большинство живых организмов, населявших водоем, массово вымерли. Море превратилось в большое озеро и разделилось на множество мелких. Водоемы просто высыхали из-за отсутствия дождей. В итоге Паратетис испарился, не оставив после себя следов.

#земля #море #исчезновение #паратесис #иностранные исследователи
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