Российский ФБР призвал разобраться в гибели 19-летнего коренного австралийца

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Правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) обратили внимание на смерть молодого представителя коренного народа Австралии, отбывающего наказание в тюрьме.

Речь идет о самоубийстве 19-летнего аборигена Стенли Инмана в стенах тюремной камеры. Вопиющий инцидент произошел 11 июля 2020 года в исправительном учреждении "Акация", около города Перт на юго-западе Австралии. Несмотря на общественное волнение, вызванное смертью молодого аборигена, расследование его гибели до сих пор не завершено, сообщает ФАН.

Инициативная группа ФБР направила запрос по делу Инмана премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Российские правозащитники напомнили местным властям об обязанностях соблюдения прав человека и призвали к борьбе с насилием над заключенными.

Стенли Инман прибыл в тюрьму "Акация" в феврале прошлого года. Его приговорили к 2,5 годам заключения за серию краж. По словам сестры погибшего юноши, Стенли не был жестоким человеком, но попал под влияние "неправильной компании". Девушка регулярно посещала брата в тюрьме и незадолго до трагедии стала замечать негативное влияние исправительного режима на психическое состояние юноши.

Когда молодой австралиец заговорил о возможном самоубийстве, его сестра сообщила о суицидальных наклонностях Инмана в администрацию "Акации". Тогда изможденного юношу поместили в кризисный центр, однако спустя несколько дней вернули обратно в камеру.

Руководство тюрьмы заверило девушку в постоянном наблюдении за состоянием брата. Но через некоторое время Стенли совершил попытку самоубийства, после чего скончался в больнице. Родные австралийца обвинили надзирателей в бездействии. Очевидно, что администрация исправительного учреждения не предприняла необходимые меры для спасения молодого человека.

Трагичный случай Стенли Инмана пополнил целый список смертей представителей коренных народов, зафиксированных в австралийских тюрьмах за последние несколько лет. Правозащитные организации называют исправительную систему страны "смертельно опасной" и призывают бороться с полицейским насилием.