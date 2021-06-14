Владимир Путин упрекнул журналиста NBC в попытке «заткнуть ему рот»

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Некорректное поведение журналиста NBC возмутило президента России Владимира Путина, который упрекнул репортера в попытке "заткнуть ему рот".

Во время обсуждения закона об иноагентах журналист Кир Симмонс перебил российского лидера, не позволив ему высказать свою точку зрения.

"Вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема", — сказал Владимир Путин.

Глава государства потребовал не перебивать его и набраться терпения, чтобы полностью ответить на прозвучавший вопрос.