Захарова призвала лидеров западных стран определиться с политикой в отношении РФ

facebook.com / Мария Захарова

Лидеры стран НАТО обратились к России с просьбой убрать США и Чехию из списка "недружественных стран". Это прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат задала вопрос, стоит ли понимать подобный призыв как намерение Альянса "дружить с Россией".

"Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными", — отметила Захарова.

Официальный представитель дипведомства указала, что сначала главы стран НАТО должны определиться со своей политикой в отношении РФ. По ее мнению, либо Запад прекращает "придумывать истории про "Петрова и Боширова"", либо не удивляется появлению списков "недружественных государств".