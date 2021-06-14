Экс-тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин продолжит карьеру в Германии

Невские Новости /

Экс-тренер сборной России Игорь Захаркин принял предложение хоккейного клуба «Крефельд», выступающего в немецкой лиге DEL. На официальном сайте клуба сообщается, что Захаркин представлен игрокам в качестве тренера-консультанта.

«С Игорем Захаркиным в наш клуб приходит тренер, добивавшийся успеха на всех уровнях. Он показывает это не только своими титулами, но и общением с игроками и развитием клубов. Мы уверены, что он сможет передать свой класс игрокам. С нетерпением ждём возможности воспользоваться его опытом и рассматриваем его как полезное дополнение к нашей сильной команде тренеров», — цитирует директора клуба Сергея Савельева издание «Чемпионат».

Отметим, что в составе «Крефельда» уже выступают пять российских хоккеистов, однако это не помогло команде пробиться в плей-офф в минувшем сезоне.

До этого Игорь Захаркин в качестве главного тренера работал со сборной Польши, в уфимском «Салавате Юлаеве», «Югре» из Ханты-Мансийска, а также помогал Вячеславу Быкову в сборной России, ЦСКА и СКА.