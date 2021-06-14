«От мертвого осла уши». Сатановский высмеял желание Украины получить долю в «СП-2»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Политолог Евгений Сатановский возмутился намерениями Украины получить компенсацию и часть акций Nord Stream 2 AG после завершения строительства «Северного потока — 2». В Telegram-канале «Армагеддоныч» он назвал такие желания «наглыми и самоуверенными».

«Пусти свинью за стол... К украинскому руководству с его непробиваемой наглостью, тупостью, самоуверенностью и нахрапистостью это всегда относилось, а уж теперь! Так и хочется сказать, что нету на них товарища Сталина, и ведь действительно, нету его», — отметил Сатановский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после реализации «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что желание Вашингтона возместить ущерб украинской стороне «в последнее время явно выросло».

«Ничто не решено, пока не решено окончательно», — сказал Кулеба немецкому изданию Welt.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

По словам дипломата, в настоящее время Берлин и Вашингтон обсуждают строительство проекта, однако Киев не участвует в переговорах. При этом «СП-2» представляет для страны не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.

«Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат. <…> Трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины», — сказал Кулеба.

В свою очередь украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Украина сможет компенсировать свои потери, если ей передадут часть акций компании-оператора.

«Давайте из-за того, что мы теряем [возможности по транзиту газа], это вопрос политический, сделаем Украину субъектом или сособственником “Северного потока — 2”, дайте нам 5, 7, 10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил Бортник.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

О том, почему в Киеве решили, что Москва должна им оказать финансовую поддержку, «спрашивать бесполезно», констатировал Сатановский. По словам эксперта, за подобные требования украинскому руководству следует лишь дать «пинка под копчик смазным сапогом».

«Не воровали бы газ в особо крупных размерах, дали бы возможность "ГАЗПРОМу" привести в порядок украинскую ГТС и участвовать в ее приватизации, так и кому б нужна была новая труба? Про политическую составляющую и не говорим», — рассуждает политолог.

Кроме того, Бортник предложил создать российско-европейский консорциум, который станет новым владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа. С другой стороны, продолжил он, можно было бы заключить долгосрочный контракт с РФ.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

«Хотеть не вредно. От мертвого осла уши, которые можно будет получить у Пушкина — именно то, что Украина может иметь в качестве своей доли от "Северного потока — 2". И тут ей даже бартер не поможет. Хоть пускай в обмен всю Украину в залог предлагают», — подытожил Сатановский.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал «паразитическими» требования Украины предоставить ей часть акций компании-оператора «СП-2».