Политолог Сосновский объяснил, почему сторонники Навального массово бегут за границу

Российские либералы, сторонники блогера Алексея Навального, массово бегут на Запад с целью получить максимум финансирования от европейских спонсоров.
Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился политолог, главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский. По его мнению, прежде активные соратники Навального, такие как Леонид Волков, Владимир Милов, Иван Жданов и другие, убегают на Запад, чтобы успеть вовремя "отхватить кусок пирога".
"Они понимают: чем позже приедут на Запад, тем меньше для них останется грантов, стипендий, видов на жительство, квартир и прочих различных европейских льгот. Это типичное поведение крыс, бегущих с тонущего корабля", — считает эксперт.
Сосновский отметил, исходя из мест пребывания оппозиционеров в Европе, можно будет сделать вывод о точках распределения финансовых потоков на антигосударственную деятельность в РФ.
"Это лакмусовая бумажка, чтобы определить узловые компоненты акции давления на Россию", — добавил политолог.
Главред World Economy указал, что в ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) денег уже никто не заплатит, так что сторонники Навального стремятся побыстрее попасть в западные страны.
* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России