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Политолог Сосновский объяснил, почему сторонники Навального массово бегут за границу

Общество
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Политолог Сосновский объяснил, почему сторонники Навального массово бегут за границу
Федеральное агентство новостей /

Российские либералы, сторонники блогера Алексея Навального, массово бегут на Запад с целью получить максимум финансирования от европейских спонсоров.

Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился политолог, главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский. По его мнению, прежде активные соратники Навального, такие как Леонид Волков, Владимир Милов, Иван Жданов и другие, убегают на Запад, чтобы успеть вовремя "отхватить кусок пирога".

"Они понимают: чем позже приедут на Запад, тем меньше для них останется грантов, стипендий, видов на жительство, квартир и прочих различных европейских льгот. Это типичное поведение крыс, бегущих с тонущего корабля", — считает эксперт.

Сосновский отметил, исходя из мест пребывания оппозиционеров в Европе, можно будет сделать вывод о точках распределения финансовых потоков на антигосударственную деятельность в РФ.

"Это лакмусовая бумажка, чтобы определить узловые компоненты акции давления на Россию", — добавил политолог.

Главред World Economy указал, что в ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) денег уже никто не заплатит, так что сторонники Навального стремятся побыстрее попасть в западные страны.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

#европа #оппозиция #навальный #запад #сосновский
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