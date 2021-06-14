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В Торонто прокомментировали выбор виллы Ла-Гранж для встречи Путина и Байдена

Политика
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В Торонто прокомментировали выбор виллы Ла-Гранж для встречи Путина и Байдена
wikipedia.org / Romano1246 / CC BY-SA 3.0

Уединенность виллы Ла-Гранж могла стать определяющим фактором выбора места встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, считают в Торонто.

Специалист в области международных отношений Университета Райерсона Арни Кисленко назвал здание красивым местом с интересной историей. Он обратил внимание, что вилла находится на территории самой известной нейтральной страны — Швейцарии.

"Полагаю, протокольные службы президентов сочли, что это вполне подходящее место для (разговора. — Прим. ред.) "лицом к лицу"", — приводит слова Кисленко РИА Новости.

Власти Женевы ранее объявили запрет на полеты беспилотников во время переговоров Путина и Байдена, сообщает сайт 360tv.ru.

#путин #байден #женева #кисленко
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