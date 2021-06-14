«Не хватало еще финнам проиграть»: Вадим Никонов дал прогноз на матч Россия — Финляндия

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Советский футболист и заслуженный тренер РФ Вадим Никонов заявил, что сборная России обязана одержать победу над финнами в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Игра пройдет 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я никаких прогнозов не даю, но думаю, точнее, нужно думать, чтобы наша сборная выиграла. Не хватало, чтоб финнам еще проиграли. Больше никаких комментариев не может быть. И в игре с Бельгией могли не проиграть. Все голы допустили из-за ошибок. А если мы с финнами будем так ошибаться, то тогда я не знаю...», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Матч между командами пройдет в рамках группового этапа Чемпионата Европы по футболу — 2020. Сейчас в группе B первое место занимает Бельгия — 12 июня подопечные Роберто Мартинеса обыграли россиян со счетом 3:0. После нее с тремя очками расположилась Финляндия, неожиданно победившая датчан 1:0. У России и Дании пока по нулям.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ранее о важности грядущей встречи с финнами заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. По его словам, никакого давления из-за победы Финляндии над Данией его подопечные не испытывают.

«Мы в турнире. В первом матче мы не сыграли так, как планировали. Хотели большего — как по игре, так и по результату. Ждем финнов в среду, этот матч многое для нас решает. Турнир одним матчем в группе не заканчивается. Будем делать все, чтобы выиграть у финнов», — пообещал Черчесов.

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Раймо Сумманен, напротив, полагает, что сейчас российским спортсменам приходится непросто из-за поражения бельгийцам на домашнем поле. Впрочем, по его словам, «русские умеют выкладываться по максимуму».

«На различных чемпионатах они [русские] выступают за свою родину, там они выходят и играют по принципу “сделай или умри”. <…> Она [команда] максимально сплочена, хорошо защищается, такую сборную очень тяжело победить. Игра с Россией будет хорошей проверкой на прочность», — убежден хоккейный тренер.

Встречу между россиянами и финнами будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели, помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Ранее стало известно, что УЕФА грозился засчитать сборной Дании техническое поражение, если бы футболисты не продолжили матч с Финляндией (0:1) после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.