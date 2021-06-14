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Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020

Спорт
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Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020
Global Look Press / Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Чешские футболисты обыграли сборную Шотландии в матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Чехии.

Авторам обоих голов стал Патрик Шик. Первый мяч оказался в воротах шотландцев на 42-й минуте матча, а второй гол чехи забили на 52-й минуте. Встреча прошла на стадионе в Глазго при почти 10 тысячах болельщиков.

После победы над Шотландией Чехии предстоит игра с Хорватией, которая состоится в Глазго 18 июня. Шотландцев в этот же день ждет матч с английской сборной. Англия играла с Хорватией 13 июня и одержала победу со счетом 1:0.

#футбол #чехия #шотландия #евро-2020
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