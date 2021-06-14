Общественники Белгородской области обратились к депутату Госдумы Журавлеву

Федеральное агентство новостей /

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей провели встречу с общественниками Белгорода.

Парламентарий продолжает рабочую поездку по Белгородской области. В столице региона он встретился с областной общественной организацией "Объединение инвалидов и пенсионеров — жертв политических репрессий".

Участники встречи обратились к Журавлеву с вопросом о льготах для детей военных лет. В ответ депутат отметил, что в нашей стране почти не осталось ветеранов: в основном живы те, кто ощутил на себе ужасы Великой Отечественной войны в детстве.

"Партия "Родина" борется за то, чтобы на федеральном уровне закрепить данную социальную категорию и утвердить соответствующие выплаты", — отметил политик.

Кроме того, общественники пожаловались, что страдающие от диабета не получают льготные медикаменты. Журавлев посоветовал подготовить письменное обращение по этой проблеме, чтобы вопрос можно было поднять на федеральном уровне.

В конце встречи Шугалей и Журавлев получили от общественников памятные книги. Депутат поблагодарил членов организации за большой труд и рассказы о пережитом.

Федеральное агентство новостей /

Во время прогулки по Белгороду парламентарий поговорил и с простыми людьми, которые узнавали политика и подходили, чтобы рассказать о своих бедах. Многие жаловались на отсутствие диалога с властью и невозможность попасть на прием к губернатору, пишет Федеральное агентство новостей.

Пожилая женщина, которая не смогла сдержать слез, рассказала Журавлеву, что ее сына не берут в больницу. Он родился в России, но сейчас имеет украинское гражданство. Депутат Госдумы заверил, что постарается помочь женщине с этой проблемой в ближайшее время.