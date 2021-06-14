Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Соболь заявила о намерении не участвовать в выборах в Госдуму

Политика
51

Соболь заявила о намерении не участвовать в выборах в Госдуму
instagram.com / @sobollubov

Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, причиной такого решения стало признание "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) экстремистской организацией.

Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими объединения, которые связаны с Алексеем Навальным. Отмечается, что под решение суда попали три организации.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

#госдума #фбк #соболь
Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020
Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020
Спорт
18:32 | 14 июня
Чешский нападающий поразил ворота шотландцев с центра поля в матче Евро-2020
Чешский нападающий поразил ворота шотландцев с центра поля в матче Евро-2020
Спорт
18:31 | 14 июня
Владимир Путин назвал смешным вопрос о своем страхе перед оппозицией
Владимир Путин назвал смешным вопрос о своем страхе перед оппозицией
Политика
18:19 | 14 июня