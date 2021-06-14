Соболь заявила о намерении не участвовать в выборах в Госдуму

instagram.com / @sobollubov

Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, причиной такого решения стало признание "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) экстремистской организацией.

Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими объединения, которые связаны с Алексеем Навальным. Отмечается, что под решение суда попали три организации.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России