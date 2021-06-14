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Белоруссия рассчитывает на международное сотрудничество в поисках "минера" лайнера Ryanair

Происшествия
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Белоруссия рассчитывает на международное сотрудничество в поисках «минера» лайнера Ryanair
instagram.com / @sledcomrb

Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении найти автора письма о "минировании" лайнера Ryanair. Белорусские власти готовят запросы об оказании правовой помощи по инциденту.

Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом компании Ryanair, сообщили в департаменте по авиации минтранса республики.

Напомним, что пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Решение о приземлении было принято в связи с поступлением угрозы о минировании судна.

В результате инцидента европейские страны заявили, что Белоруссия принудительно приземлила борт в аэропорту Минска. Белорусские авиакомпании подверглись санкциям.

#белоруссия #минирование #лайнер Ryanair
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