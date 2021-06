УЕФА планировал засчитать Дании техническое поражение после эпизода с Эриксеном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мог засчитать датчанам техническое поражение 3:0, если бы они отказались продолжить матч с финнами в рамках Евро-2020 после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Об этом заявил бывший вратарь датской сборной и клуба «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Матч между Данией и Финляндией состоялся 12 июня. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание, врачи прямо на поле сделали ему непрямой массаж сердца, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у 29-летнего спортсмена остановилось сердце.

Матч возобновился спустя почти два часа. По словам Шмейхеля, в документах УЕФА было сказано, что якобы сами игроки настояли на продолжении матча. Однако на самом деле их поставили перед фактом: закончить игру в тот же вечер или перенести ее на следующий день.

Was it wrong to restart the game after such a traumatic event?



Former goalkeeper Peter Schmeichel's son Kasper was on the pitch and consoled Christian Eriksen's partner. Peter says the game shouldn't have gone ahead and the players had very little choice. pic.twitter.com/nUDiSDruR3