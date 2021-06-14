УЕФА планировал засчитать Дании техническое поражение после эпизода с Эриксеном

Global Look Press / Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мог засчитать датчанам техническое поражение 3:0, если бы они отказались продолжить матч с финнами в рамках Евро-2020 после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Об этом заявил бывший вратарь датской сборной и клуба «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Матч между Данией и Финляндией состоялся 12 июня. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание, врачи прямо на поле сделали ему непрямой массаж сердца, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у 29-летнего спортсмена остановилось сердце.

Global Look Press / LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Матч возобновился спустя почти два часа. По словам Шмейхеля, в документах УЕФА было сказано, что якобы сами игроки настояли на продолжении матча. Однако на самом деле их поставили перед фактом: закончить игру в тот же вечер или перенести ее на следующий день.

«УЕФА настаивал на продолжении матча в этот день или на следующий в полдень. В противном случае Дании бы засчитали техническое поражение. Так что надо думать, хотели ли футболисты играть. Был ли у них такой выбор? Я так не думаю. Вчера тренер говорил, что пожалел о том, что вывел команду на поле», — рассказал Шмейхель Good Morning Britain.

Was it wrong to restart the game after such a traumatic event?



Former goalkeeper Peter Schmeichel's son Kasper was on the pitch and consoled Christian Eriksen's partner. Peter says the game shouldn't have gone ahead and the players had very little choice. pic.twitter.com/nUDiSDruR3 — Good Morning Britain (@GMB) June 14, 2021

По итогам матча победу одержала сборная Финляндии. На 60-й-минуте единственным голом отличился Йоэль Похьянпало. Через 15 минут датчане могли сравнять счет, однако Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

Ранее Кристин Эриксен заявил, что чувствует себя лучше и планирует выяснить причины произошедшего. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.