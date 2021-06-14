Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

УЕФА планировал засчитать Дании техническое поражение после эпизода с Эриксеном

Общество
58

УЕФА планировал засчитать Дании техническое поражение после эпизода с Эриксеном
Global Look Press / Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мог засчитать датчанам техническое поражение 3:0, если бы они отказались продолжить матч с финнами в рамках Евро-2020 после инцидента с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Об этом заявил бывший вратарь датской сборной и клуба «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Матч между Данией и Финляндией состоялся 12 июня. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание, врачи прямо на поле сделали ему непрямой массаж сердца, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у 29-летнего спортсмена остановилось сердце.

УЕФА планировал засчитать Дании техническое поражение после эпизода с Эриксеном
Global Look Press / LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Матч возобновился спустя почти два часа. По словам Шмейхеля, в документах УЕФА было сказано, что якобы сами игроки настояли на продолжении матча. Однако на самом деле их поставили перед фактом: закончить игру в тот же вечер или перенести ее на следующий день.

«УЕФА настаивал на продолжении матча в этот день или на следующий в полдень. В противном случае Дании бы засчитали техническое поражение. Так что надо думать, хотели ли футболисты играть. Был ли у них такой выбор? Я так не думаю. Вчера тренер говорил, что пожалел о том, что вывел команду на поле», — рассказал Шмейхель Good Morning Britain.

По итогам матча победу одержала сборная Финляндии. На 60-й-минуте единственным голом отличился Йоэль Похьянпало. Через 15 минут датчане могли сравнять счет, однако Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

Ранее Кристин Эриксен заявил, что чувствует себя лучше и планирует выяснить причины произошедшего. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

«Спасибо всем, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я благодарю вас всех за то, что вы сделали для меня», — сказала Эриксен.

#футбол #финляндия #дания #евро-2020
Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020
Чешская сборная победила Шотландию в матче Евро-2020
Спорт
18:32 | 14 июня
Чешский нападающий поразил ворота шотландцев с центра поля в матче Евро-2020
Чешский нападающий поразил ворота шотландцев с центра поля в матче Евро-2020
Спорт
18:31 | 14 июня
Владимир Путин назвал смешным вопрос о своем страхе перед оппозицией
Владимир Путин назвал смешным вопрос о своем страхе перед оппозицией
Политика
18:19 | 14 июня