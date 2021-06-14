Глава МИД Украины предложил обменять «СП-2» на Крымский полуостров

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "условие" для запуска "Северного потока — 2". Об этом он написал в своем Twitter.

Глава МИД напомнил, что Украина выступает против этого проекта. Он отметил, что условиями для запуска "Северного потока — 2" должны быть "освобождение" украинских территорий и энергетическая безопасность страны. По всей видимости, министр имеет в виду Крым и Донбасс.

"Это справедливая компенсация за угрозы", — написал Кулеба.

Тем временем строительство "Северного потока — 2" близится к завершению. Первая нитка газопровода уже почти готова к запуску. Вторая ветка должна быть достроена в течение полутора-двух месяцев.

Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток — 2" — сугубо коммерческий проект, не имеющий отношения к политике. Газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, так как позволит обеспечить стабильные поставки голубого топлива.