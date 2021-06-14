Жертвами крушения лодки у побережья Йемена стали более 150 мигрантов

Федеральное агентство новостей /

Лодка с людьми перевернулась, когда направлялось в Йемен из восточноафриканской страны Джибути. После трагедии были обнаружены более 250 тел погибших.

По данным телеканала Sky News Arabia, всего в лодке находились 300 беженцев. Известно, что крушение произошло прямо посреди моря. Лодкой руководили четыре йеменца. О их судьбе пока ничего неизвестно.

По информации другого источника, инцидент произошел несколько дней назад. По словам одного из очевидцев, тела погибших плавали в воде приблизительно в 10 милях от берега.