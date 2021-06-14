Джокович тронул фанатов милым жестом после победы на «Ролан Гаррос»

Global Look Press / Serge Arnal

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на "Ролан Гаррос" подарил свою ракетку мальчику на трибуне, который активно поддерживал его на протяжении игры.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во второй раз в своей карьере стал победителем "Ролан Гаррос". В решающем мачте он обошел соперника из Греции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась 4 часа 12 минут. Все это время преданный болельщик Джоковича поддерживал его с трибун и давал советы. После матча теннисист подошел к мальчику и поблагодарил его.

"Он общался со мной на протяжении всего матча, подбадривал меня. Он даже давал мне советы по тактике. Он говорил: "Держи подачу, получи легкий первый мяч, затем диктуй свою игру, играй ему под бэкхенд". Он буквально тренировал меня", — сказал спорсмен.

Джокович решил подарить свою ракетку болельщику в знак благодарности. Зрителей матча тронул такой милый жест.