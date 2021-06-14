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Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске

Происшествия
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Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске
Pr Scr youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара на газовой АЗС в Новосибирске.

В результате пожара пострадали по меньшей мере 20 человек. Огонь удалось ликвидировать силами 70 спасателей и 20 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Пламя охватило территорию площадью 1200 квадратных метров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту мощного возгорания на новосибирской автозаправке.

#пожар #азс #новосибирская область
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