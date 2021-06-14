Представители британских СМИ ушли с пресс-конференции белорусского МИД по Ryanair

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Корреспонденты BBC покинули пресс-конференции белорусского МИД по ситуации с эксренной посадкой самолета Ryanair, в которой принял участие задержанный блогер Роман Протасевич.

Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что состав конференции изменился в последний момент. По его словам, задержаный Протасевич захотел присутствовать на обсуждении ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. В МИДе не стали отказывать блогеру и предоставили ему возможность пообщаться со СМИ.

Однако, когда Протасевич появился в зале, корреспонденты BBC покинули пресс-конференцию. Журналист британского канала Джон Фишер в своем Twitter-аккаунте заявил, что ему и его коллегам "очевидно", что задержданного блогера принуждают участвовать в мероприятии.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета Ryanair. Вместе с блогером была задержана его девушка, гражданка Росиии София Сапега.