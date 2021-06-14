Путин заподозрил НАТО в подготовке «войны» в киберпространстве

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Объявление киберпространства сферой боевых действий со стороны НАТО означает, что Альянс что-то готовит в этой области, заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC.

По словам главы государства, НАТО строит некие планы, касающиеся киберпространства. Путин заподозрил, что Североатлантический альянс готовит "войну" в этой области. Он добавил, что США является высокотехнологичной страной.

"Конечно, это нас беспокоит", — отметил президент России.

Журналист уточнил, не опасается ли Путин, что разведсообщества США "проникли в российские системы" и могут нанести ущерб Москве. Российский лидер подчеркнул, что не боится этого, но имеет в виду такую возможность.

В интервью NBC глава государства назвал НАТО пережитком холодной войны. Путин не понимает, почему Альянс существует и по сей день.