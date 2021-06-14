Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Спасатели локализовали пожар на новосибирской АЗС

Происшествия
85

Спасатели локализовали пожар на новосибирской АЗС
Федеральное агентство новостей /

Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара на автозаправочной станции. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. квадратных метров.

Угроза распространения огня на соседние здания миновала, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

Спасатели продолжают тушить пожар, охвативший территорию газовой автозаправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. ЧП присвоен третий ранг сложности. На месте работают 70 сотрудников МЧС.

В результате пожара и последующих взрывов топлива на АЗС пострадали минимум 16 человек. Раненых везут в ожоговый центр. Информация о степени тяжести их травм уточняется.

#пожар #новосибирск #азс
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске
Происшествия
17:02 | 14 июня
Путин заподозрил НАТО в подготовке "войны" в киберпространстве
Путин заподозрил НАТО в подготовке "войны" в киберпространстве
Армия
16:59 | 14 июня
Представители британских СМИ ушли с пресс-конференции белорусского МИД по Ryanair
Представители британских СМИ ушли с пресс-конференции белорусского МИД по Ryanair
Политика
16:54 | 14 июня