Спасатели локализовали пожар на новосибирской АЗС

Федеральное агентство новостей /
Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара на автозаправочной станции. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. квадратных метров.
Угроза распространения огня на соседние здания миновала, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.
Спасатели продолжают тушить пожар, охвативший территорию газовой автозаправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. ЧП присвоен третий ранг сложности. На месте работают 70 сотрудников МЧС.
В результате пожара и последующих взрывов топлива на АЗС пострадали минимум 16 человек. Раненых везут в ожоговый центр. Информация о степени тяжести их травм уточняется.