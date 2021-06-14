Спасатели локализовали пожар на новосибирской АЗС

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара на автозаправочной станции. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. квадратных метров.

Угроза распространения огня на соседние здания миновала, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

Спасатели продолжают тушить пожар, охвативший территорию газовой автозаправки на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. ЧП присвоен третий ранг сложности. На месте работают 70 сотрудников МЧС.

В результате пожара и последующих взрывов топлива на АЗС пострадали минимум 16 человек. Раненых везут в ожоговый центр. Информация о степени тяжести их травм уточняется.