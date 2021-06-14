«Мы партнеры, а не жених и невеста». Главное из «поразительного» интервью Путина NBC

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В преддверии встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин дал большое интервью NBC. Телеканал публикует фрагменты беседы.

Первое за три года интервью российского лидера американским СМИ журналисты NBC назвали «поразительным». «Политика Сегодня» собрала главные моменты.

О вмешательстве и кибератаках

Глава государства назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры или власти якобы вмешивались в американские выборы. Путин также подчеркнул, что России ни разу не предоставили доказательств о ее причастности к хакерским атакам.

«Нас обвиняли во всем на свете. Во вмешательстве в выборы, в кибератаках и так далее и тому подобное. И ни единого раза никто не озаботился тем, чтобы представить какие-либо свидетельства и доказательства. Только необоснованные обвинения», — посетовал Путин.

При этом, продолжил президент, то, что беспокоит американцев, может представлять угрозу и для россиян, ведь сегодня НАТО считает киберпространство территорией борьбы.

«Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», — сказал Путин.

Президент РФ также не исключил, что разведка США могла проникнуть в российские информационные сети, однако подчеркнул, что не боится этого.

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О сотрудничестве США

Вместе с тем Владимир Путин рассказал, что рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью. Как он отметил, Москва готова наладить диалог в этой области, но «Америка отказывалась от совместной работы».

«Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс [борьбы с киберпреступностью — ред.] с нашими американскими партнерами», — сказал глава государства.

Не планирует Москва прекращать диалог с Вашингтоном и в космосе, заявил Путин. Так он опроверг утверждение телеканала о том, что Россия не собирается контактировать с США в «одной из последних областей общих интересов».

«Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», — сказал президент.

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Еще одно поле для взаимодействия между двумя державами — обмен заключенными. На вопрос о том, готова ли Россия рассматривать этот вопрос, Путин ответил однозначно: «Да, да».

«Я знаю, что есть осужденные граждане США, которые находятся в тюрьме. Но если сравнивать с числом россиян, которые находятся в американских тюрьмах, то эти цифры несопоставимы», — указал Путин.

Президент добавил, что в отношениях с США важно искать компромиссы и взаимоприемлемые решения. При этом самыми важными аспектами в международных делах Путин видит «предсказуемость и стабильность».

kremlin.ru / Администрация президента России

О Навальном

Глава государства подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. Заявление, в частности, относится к инциденту с блогером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии №2 во Владимирской области.

«У нас нет такого обычая — кого-либо убивать», — прокомментировал Путин вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального.

Президент добавил, что с блогером будут обращаться в тюрьме «не хуже, чем с кем-либо другим».

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

О скандальном интервью Байдена

В ходе интервью журналист NBC напомнил, что ныне покойный сенатор США Джон Маккейн называл Владимира Путина убийцей. Не так давно с этим согласился сам Джо Байден. На вопрос о том, убийца ли он, президент РФ рассмеялся.

«Послушайте меня, я за время своей работы привык к атакам со всех сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня ничего это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене. Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — объяснил глава государства.

Global Look Press / White House / via Globallookpress.com

Переговоры Байдена и Путина пройдут 16 июня на вилле La Gange в Женеве (Швейцария). Лидеры держав обсудят перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные темы международной повестки, включая «борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».