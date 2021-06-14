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СК РФ должен взять на себя "расследование" Bellingcat о "захвате россиян" Украиной

Общество
/ Обновлено: 14 июня 2021 16:19 76

СК РФ должен взять на себя «расследование» Bellingcat о «захвате россиян» Украиной
sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос Russia News о "расследовании" изданием Bellingcat неудачной попытки захвата 33 россиян.

Корреспондент медиапортала попросила бизнесмена прокомментировать информационный шум, который сейчас распространяется в украинских СМИ. Речь идет о ситуации вокруг "расследования" дела о неудавшемся захвате 33 российских граждан украинскими спецслужбами.

Интернет-издание Bellingcat в конце прошлого года сообщило о старте подготовки фильма об этой операции и ее провале. Отмечается, что ожидание материала превратилось в отдельный политический сериал. При этом информационная бомба так и не взорвалась.

"Как Вы считаете, удастся ли украинским политикам выяснить правду об этом деле?" — цитирует вопрос корреспондента пресс-служба компании "Конкорд".

СК РФ должен взять на себя "расследование" Bellingcat о "захвате россиян" Украиной
Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Петербургский предприниматель обратил внимание, что тут не подходит выражение "информационная бомба так и не взорвалась".

"Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать "расследование о расследовании"", — отметил Пригожин.

По его словам, Следственному комитету РФ стоит сделать расследование про "расследование о расследовании". Тогда итог будет очевидным.

"В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную раду", — подытожил бизнесмен.

Пригожин ранее с иронией допустил, какой может быть тема нового материала Bellingcat. Это — американские выборы, на которых "схлестнутся" вице-президент США Камала Харрис и сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

#расследование #bellingcat #пригожин
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