Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин исключил "обрушение" ситуации в России после его ухода с поста президента

Политика
62

Путин исключил «обрушение» ситуации в России после его ухода с поста президента
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин исключил, что в России произойдет "обрушения" ситуации после его ухода с поста главы государства.

По заверению российского лидера, после завершения его президентства "ничего не должно рухнуть". Как отметил Путин в интервью NBC, сейчас в стране есть много проблем, но это другая ситуация.

Президент России высказался и о возможном преемнике. Глава государства пообещал сделать все, чтобы были поддержаны преданные люди, которые готовы "положить жизнь на алтарь Отечества".

Владимир Путин признался, что не думает о "защите" после ухода с поста президента. По словам российского лидера, для него это вопросы третьестепенного значения.

#россия #путин #президент
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о взрыве в Новосибирске
Происшествия
17:02 | 14 июня
Путин заподозрил НАТО в подготовке "войны" в киберпространстве
Путин заподозрил НАТО в подготовке "войны" в киберпространстве
Армия
16:59 | 14 июня
Представители британских СМИ ушли с пресс-конференции белорусского МИД по Ryanair
Представители британских СМИ ушли с пресс-конференции белорусского МИД по Ryanair
Политика
16:54 | 14 июня