Путин исключил «обрушение» ситуации в России после его ухода с поста президента

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин исключил, что в России произойдет "обрушения" ситуации после его ухода с поста главы государства.

По заверению российского лидера, после завершения его президентства "ничего не должно рухнуть". Как отметил Путин в интервью NBC, сейчас в стране есть много проблем, но это другая ситуация.

Президент России высказался и о возможном преемнике. Глава государства пообещал сделать все, чтобы были поддержаны преданные люди, которые готовы "положить жизнь на алтарь Отечества".

Владимир Путин признался, что не думает о "защите" после ухода с поста президента. По словам российского лидера, для него это вопросы третьестепенного значения.