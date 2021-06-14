Соратник Навального разрабатывает новый план по сбору донатов

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Иван Жданов в эфире радио "Эхо Москвы" заявил, что в настоящий момент он и другие сторонники Алексея Навального ищут новые способы сбора пожертвований.

Соратники осужденного блогера Алексея Навального пытаются подстроиться под ситуацию после решения Мосгорсуда по ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). В соцсетях они развернули агрессивную агитацию и просят аудиторию продолжать оказывать им финансовую помощь. Экс-директор фонда Иван Жданов публично подтвердил, что планирует зарегистрировать за границей новую структуру для сбора пожертований.

"Я не готов сейчас раскрыть детали, какой она будет и в какой юрисдикции, потому что это все еще предмет обсуждения", — приводит слова Жданова издание "ПолитЭксперт".

Соратник Навального уточнил, что сейчас оставшиеся подразделения ФБК существуют на средства, которые были отложены на случай экстренных ситуаций. По словам Жданова, сбережений должно хватить до той поры, пока не будет налажена новая система по сбору донатов.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России