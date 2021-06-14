Фитнес-инструктор Диянов оценил влияние алкоголя на процесс похудения

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Влияние алкоголя на результаты похудения оценил тренер, чемпион мира и многократный чемпион России по классическому бодибилдингу Артем Диянов.

Спиртосодержащие напитки во время сброса лишних кило противопоказаны. Диянов рассказал, что следует этому правилу лично. При этом многие предпочитают выбирать альтернативную позицию.

"Есть интересное исследование 2004 года о влиянии умеренного употребления вина на потерю массы тела у людей с избыточным весом", — написал фитнес-инструктор в колонке для E1.RU.

Процесс предполагал, что три месяца часть добровольцев получала 10% калорий за счет вина. Другие же — из виноградного сока. В итоге все испытуемые получили примерно одинаковые результаты в похудении.

В итоге ученым удалось установить, что в умеренной дозировке и в рамках среднесуточной калорийности алкоголь не влияет на скорость и эффективность похудения. При этом стоит помнить, что подобные напитки могут быть сами по себе чрезвычайно калорийными, заметил Диянов.

Незнание истинной энергетической ценности продуктов является одной из основных ошибок при похудении. Внимание на это обратил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский, сообщает 360tv.ru.