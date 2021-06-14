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Путин напомнил о маневрах НАТО рядом с российскими границами

Политика
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Путин напомнил о маневрах НАТО рядом с российскими границами
wikipedia.org / Sgt. Daniel Cole

Силы стран НАТО проводят военные учения рядом с границами РФ, подчеркнул президент России Владимир Путин.

Некоторое время назад ВС России проводили крупномасштабные учения рядом с границами Украины. Маневры вызвали тревогу на Украине, Киев заявлял о вероятности "вторжения". Однако российские войска проходят на собственной территории, напомнил Путин во время интервью телеканалу NBC.

Войска Североатлантического альянса на регулярной основе проводят тренировки рядом с РФ, передает его слова РИА Новости. Также проводились и учения ВС США на Аляске, указал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что весенние учения российских войск в Крыму и Ростовской области не представляли угрозу для какой-либо страны.

#путин #нато #учения
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