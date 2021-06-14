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Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске

Происшествия
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Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
pixabay.com /

Представитель МЧС по региону рассказал о шести пострадавших при возгорании на автозаправке в Новосибирске, в том числе пожарных.

Несколько человек обратилось за медицинской помощью после ЧП на одной из автозаправок в Новосибирске. Двое из них были сотрудниками МЧС, которые прибыли на место, чтобы ликвидировать пожар. Представитель главка рассказал, что в настоящее время пожарные пытаются потушить огонь.

"В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер три", — сказал он РИА Новости.

Федеральное агентство новостей /

Служащим МЧС пришлось прекратить движение от ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Трамвайное движение возле территории возгорания также приостановлено.

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