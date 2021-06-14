Бывший тренер Украинской сборной признался, что уважает Черчесова

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Экс-тренер украинской футбольной сборной Леонид Буряк заявил, что с уважением относится к России и к наставнику национальной команды Станиславу Черчесову.

По словам Буряка, у него есть много друзей в России, а его первый тренер был русским. Как считает бывший наставник сборной Украины, футбол должен быть вне политики. РФ и Украину многое связывало, добавил Буряк, поэтому он не может "плевать в сторону" России.

"Тот же Черчесов — я его знаю. Мы с ним вместе играли, и я к нему с уважением отношусь", — признался экс-тренер команды Украины в интервью Sport24.

Украинская сборная оказалась в центре скандала из-за формы игроков на Евро-2020. На экипировку украинских футболистов нанесли националистические лозунги, что вызвало возмущение в Российском футбольном союзе.

В первом матче Евро-2020 команда Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3. Россия уступила Бельгии со счетом 0:3 во встрече в рамках группового этапа чемпионата Европы.