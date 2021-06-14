Путин указал на «кривую рожу» Вашингтона

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Президент России Владимир Путин прокомментировал бунт у Капитолия США. По его словам, Америка преследует собственных граждан за политические взгляды.

Поясняя свои слова, Путин процитировал классика русской литературы Николая Гоголя.

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — отметил российский лидер.

Ранее президент РФ заявил, что намерен обсудить с американским коллегой Джо Байденом безопасность в киберпространстве. Кроме того, на женевском саммите коснутся вопросов экологии и региональных конфликтов.

Переговоры Путина и Байдена состояться 16 июня на вилле Ла Гранж в Швейцарии. После встречи ее участники проведут отдельные пресс-конференции.