Зеленский: Украина сделала все возможное для вступления в НАТО

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киев ждет от партнеров сигнала о вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Британии Борисом Джонсоном.

По словам Зеленского, украинская сторона выполнила все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Он отмечет, что пришло время для конкретных действий и решений в поддержку Украины со стороны союзников и партнеров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии в Германском фонде Маршалла заявил, что саммит НАТО не объявит никаких возможных сроков вступления в Альянс Украины и Грузии.