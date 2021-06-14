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Президент России заявил о понимании борьбы афроамериканцев за их права в США

Политика
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Президент России заявил о понимании борьбы афроамериканцев за их права в США
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Россия всегда с пониманием относилась к борьбе афроамериканцев за их права. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью NBC.

Глава государства подчеркнул, что движение Black Lives Matter имело определенные основания для своих действий. Путин отметил, что Москва с пониманием относится к борьбе афроамериканцев за их права в США.

Ранее Владимир Путин прокомментировал вероятный обмен заключенными между Россией и США. По его словам, Москва не исключает такой возможности.

#россия #путин #Black Lives Matter
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