УЕФА назвал имена арбитров, которые обслужат второй матч России на Евро-2020

Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

Стало известно, кто будет судить матч чемпионата Европы по футболу, в котором сборная России сыграет с Финляндией.

Бригада Данни Маккели из Нидерландов обслужит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии. Соответствующую информацию представила пресс-служба УЕФА. Помогать Маккели будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

Матч Евро-2020 пройдет на "Газпром Арене" 16 июня. Игру, которая начнется в 16:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет Первый канал. В первом матче Евро-2020 сборная России со счетом 0:3 проиграла Бельгии.