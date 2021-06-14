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Президент России исключил покушения на политических оппонентов в стране

Политика
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Президент России исключил покушения на политических оппонентов в стране
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Россия не занимается убийствами политических оппонентов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Подобный подход относится и к инциденту с блогером Алексеем Навальным, обратил внимание Путин в интервью западному телеканалу NBC.

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать", — заметил он.

Блогер был дважды осужден условно и объявлен в розыск за многочисленные игнорирования предписаний суда по делу "Ив Роше". Он был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево. Симоновский суд постановил заменить условный срок на реальный с отбыванием в колонии общего режима.

#россия #путин #навальный
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