Президент России рассказал о возможном обмене заключенными с США

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Обмен заключенными между Россией и США не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.

Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не исключает возможность обмена заключенными между странами. По словам Путина, он осведомлен об американских заключенных в РФ. Однако эти цифры не сопоставимы с числом россиян, которые находятся в тюрьмах США.

Встреча президента России и США Джозефа Байдена состоится 16 июня. Стороны планируют обсудить взаимоотношения между странами и стратегическую стабильность.