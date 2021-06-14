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Президент России рассказал о возможном обмене заключенными с США

Политика
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Президент России рассказал о возможном обмене заключенными с США
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Обмен заключенными между Россией и США не исключен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.

Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не исключает возможность обмена заключенными между странами. По словам Путина, он осведомлен об американских заключенных в РФ. Однако эти цифры не сопоставимы с числом россиян, которые находятся в тюрьмах США.

Встреча президента России и США Джозефа Байдена состоится 16 июня. Стороны планируют обсудить взаимоотношения между странами и стратегическую стабильность.

#россия #сша #путин
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