Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Датский МИД вызвал посла РФ из-за инцидента с российскими самолетами

Политика
87

Датский МИД вызвал посла РФ из-за инцидента с российскими самолетами
wikipedia.org / xiquinhosilva / CC BY 2.0

МИД Дании вызвал на переговоры российского посла в Копенгагене. По словам представителей ведомства, самолеты РФ "нарушили" границы воздушного пространства.

Вопрос "нарушения" российскими самолетами воздушного пространства в районе острова Борнхольм будет поднят на саммите НАТО в Брюсселе, сообщили в датском МИД.

Ранее стало известно, что переговоры участников НАТО могут продлиться не более двух с половиной часов. В таком случае они станут самыми коротким за последние 20 лет.

#россия #мид #посол #дания
Бывший тренер Украинской сборной признался, что уважает Черчесова
Бывший тренер Украинской сборной признался, что уважает Черчесова
Спорт
15:32 | 14 июня
Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Происшествия
15:30 | 14 июня
Путин указал на "кривую рожу" Вашингтона
Путин указал на "кривую рожу" Вашингтона
Политика
15:29 | 14 июня