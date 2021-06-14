Датский МИД вызвал посла РФ из-за инцидента с российскими самолетами

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МИД Дании вызвал на переговоры российского посла в Копенгагене. По словам представителей ведомства, самолеты РФ "нарушили" границы воздушного пространства.

Вопрос "нарушения" российскими самолетами воздушного пространства в районе острова Борнхольм будет поднят на саммите НАТО в Брюсселе, сообщили в датском МИД.

Ранее стало известно, что переговоры участников НАТО могут продлиться не более двух с половиной часов. В таком случае они станут самыми коротким за последние 20 лет.