Путин заверил, что Навальный находится в равных условиях с другими заключенными

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Осужденный блогер Алексей Навальный находится в колонии в таких же условиях, что и другие заключенные, заверил президент России Владимир Путин в интервью NBC.

По словам российского лидера, Навального содержат в равных условиях с другими отбывающими наказание. К блогеру относятся ничуть не хуже, чем к остальным осужденным, добавил президент России.

"К нему применяются те же меры, что и к остальным", — подчеркнул Путин.

Скандальный блогер отбывает срок в колонии во Владимирской области. Навальный был осужден за нарушение правил условного наказания, к которому его приговорили по делу "Ив Роше". Блогер несколько раз проигнорировал необходимость отмечаться в правоохранительных органаах.