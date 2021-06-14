Путин: Россия продолжит сотрудничество с США в космической сфере

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена разрывать сотрудничество с США в космической сфере.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать с США по данному вопросу, если Вашингтон не откажется от такого взаимодействия.

"Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать работу с США в этом направлении, и мы продолжим в случае, если наши американские партнеры не откажутся от этого", — сказал Путин.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным. Он также добавил, что Москва и Вашингтон являются партнерами в космосе, поэтому ему не хотелось бы, "чтобы это прекратилось".