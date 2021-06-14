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Президент России раскритиковал заявления о кибератаках на США

Политика
/ Обновлено: 14 июня 2021 14:30 71

Президент России раскритиковал заявления о кибератаках на США
kremlin.ru / Администрация президента России

Нападки на Россию за якобы кибератаки на США являются фарсом, заявил президент России Владимир Путин.

Сообщения об ответственности российских хакеров или России в целом за кибервойну против Соединенных Штатов являются бездоказательными, подчеркнул Путин на интервью телеканалу NBC.

Неоднократно Запад пытался приписывать Москве участие в кибератаках или вмешательство в выборы. Однако ни разу не было предоставлено каких-либо доказательств, обратил внимание президент. Параллельно с этим происходит укрепление позиций НАТО в кибернетической сфере. Сложившиеся обстоятельства являются поводом для беспокойства России, сказал Путин.

#сша #путин #кибератаки
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