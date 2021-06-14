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Путин выразил обеспокоенность укреплением НАТО в киберсфере

Политика
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Путин выразил обеспокоенность укреплением НАТО в киберсфере
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление НАТО в киберсфере вызывает обеспокоенность у российской стороны.

По его словам, Москва не может оставить без ответа подобные действия Североатлантического альянса.

"То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", — заявил Путин.

Ранее стало известно, что НАТО утвердит на саммите в Брюсселе новую политику обеспечения кибербезопасности. Кроме того, в ходе встречи в столице Бельгии будут согласованы "стратегические наставления" для политических, военных и технических структур НАТО, направленные на отражение "всего спектра киберугроз".

#россия #путин #нато
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