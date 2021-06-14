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Знакомый со Сталиным и Дали хореограф Чапкис умер на 92-м году жизни

Общество
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Знакомый со Сталиным и Дали хореограф Чапкис умер на 92-м году жизни
Prt Scr youtube.com / ЖВЛ

Легендарный советский и украинский танцор, хореограф и актер Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни.

Информацией о смерти члена жюри украинской версии "Танцев со звездами" поделился в социальных сетях его сын. Официальная причина смерти Чапкиса пока не называется.

Хореограф родился в 1930 году в Кишиневе, после войны его семья переехала в Киев. Уже в 1945 году он выступил перед генсеком СССР Иосифом Сталиным в Кремле в составе ансамбля песни и пляски. При жизни Чапкис был знаком с Фиделем Кастро, Мао Цзэдуном и Сальвадором Дали.

#смерть #танцор #чапкис
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