Путин рассказал о недостатках политики Вашингтона

kremlin.ru / Администрация президента России

Американским партнерам в последние годы не свойственны стабильность и предсказуемость, заявил в интервью NBC президент России Владимир Путин.

Перечисленные качества являются основными на международной площадке. Но Россия в последние годы не видела такого со стороны США, подчеркнул лидер страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос безопасности в киберпространстве. Саммит глав государств пройдет 16 июня в Женеве.