Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин рассказал о недостатках политики Вашингтона

Политика
89

Путин рассказал о недостатках политики Вашингтона
kremlin.ru / Администрация президента России

Американским партнерам в последние годы не свойственны стабильность и предсказуемость, заявил в интервью NBC президент России Владимир Путин.

Перечисленные качества являются основными на международной площадке. Но Россия в последние годы не видела такого со стороны США, подчеркнул лидер страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос безопасности в киберпространстве. Саммит глав государств пройдет 16 июня в Женеве.

#россия #сша #путин #саммит
Бывший тренер Украинской сборной признался, что уважает Черчесова
Бывший тренер Украинской сборной признался, что уважает Черчесова
Спорт
15:32 | 14 июня
Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Минимум шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Происшествия
15:30 | 14 июня
Путин указал на "кривую рожу" Вашингтона
Путин указал на "кривую рожу" Вашингтона
Политика
15:29 | 14 июня