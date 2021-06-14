После Биби. Куда поведет Израиль новый премьер-министр

Global Look Press / Lev Radin / ZUMAPRESS.com

Вечер 13 июня для израильтян завершился серьезными изменениями в правительстве. Впервые за 12 лет Биньямин Нетаньяху не займет пост премьер-министра страны — на главной государственной должности (президент в Израиле является номинальной фигурой) его сменит 49-летний Нафтали Беннет.

«Израиль процветал до Биби (прозвище Нетаньяху - прим.ред.) и будет процветать после Биби. Еврейский народ не зависит от одного человека. У хорошего лидера не возникает ощущения, что все зависит от него», — сказал новоиспеченный глава правительства.

В Госдуме выразили надежду, что новый премьер не только станет преемником Нетаньяху формально, но и продолжит тесное сотрудничество с Россией. Однако эксперты полагают, что все не так просто. Вероятно, Беннет предпочтет Москве дружбу с Вашингтоном, которая, впрочем, уже клонится к закату.

Global Look Press / Ilia Yefimovich

На тоненького

Сформировать новое правительство в Израиле — задача не из легких. Только за последние два года в парламенте (Кнессет) прошли четыре досрочные избирательные кампании. Последняя состоялась 23 марта после того, как действующий созыв Кнессета проголосовал за самороспуск.

Однако именно от выборов в Кнессет зависит, кто же станет премьер-министром страны. После них президент Израиля, как правило, поручает главе одной из избранных фракций сформировать новое правительство. Впоследствии лидер этой фракции становится у руля кабмина.

Но перед этим он должен создать коалицию большинства и заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120. В случае неудачи будет также распущен и весь состав Кнессета, а новые выборы назначат лишь на осень.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

На прошедшем голосовании в парламент 24-го созыва в очередной раз победила правящая партия «Ликуд». В этой связи в начале апреля непростую миссию по формированию нового кабмина президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьеру Нетаньяху.

Хотя уже тогда главу государства одолевали сомнения: он полагал, что вряд ли кому-либо из кандидатов удастся это сделать с учетом сложившихся непростых обстоятельств. Некоторые вопросы вызывала и фигура действующего премьера — в апреле возобновились слушания по обвинению Нетаньяху в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

И прогноз сбылся. На коалиционные переговоры, как следует из израильского законодательства, Нетаньяху отвели 28 дней, однако ему так и не удалось в установленное время собрать новый кабмин. Премьер даже рискнул пойти на отчаянный шаг и предложил лидерам партий «Ямин» и «Тиква Хадаш» основать триумвират.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Впрочем, оппоненты отказались от такой затеи. Срок мандата Нетаньяху истек 5 мая. В тот же день президент Ривлин возложил ответственность по формированию правительства на лидера оппозиционной партии «Еш Атид» Яира Лапида. На выборах его политическая сила получила 17 мест в парламенте, став второй по величине после «Ликуда».

И этот ход сработал. Израильский оппозиционер создал коалицию, получившую название «Блок перемен». Теперь она опирается на минимальное парламентское большинство (61 депутатский голос из 120). В нее помимо «Еш Атид» вошли еще семь партий: «Кахоль-Лаван», «Ямина», «Авода», «Наш дом – Израиль», «Тиква Хадаша», «Мерец» и РААМ.

Накануне вотум доверия новому правительству Израиля выразил действующий Кнессет. На ближайшие два года кабмин возглавит Беннет, а затем, согласно коалиционным договоренностям, его сменит Лапид.

Федеральное агентство новостей /

От экс-спецназовца до мультимиллионера

Мало кто мог предположить, что новым премьером Израиля станет Нафтали Беннет. В апреле 2019 года казалось, что его политическая карьера подходит к закату: тогда его партия «Новые правые» не смогла преодолеть минимальный порог в 3,25% на выборах в Кнессет.

Поражение означало для него уход не только с поста министра образования, но также из самого парламента. К его счастью, победившие политики не смогли сформировать коалиционное правительство — сначала в сентябре 2019 года, а затем и в марте 2020. Беннету оставалось ждать лишь подходящего момента.

За плечами у новоиспеченного премьера — большой опыт на военной службе и в бизнесе. В 1990-х он, будучи майором, служил в двух подразделениях израильского спецназа, неоднократно становился участником боевых действий.

Уволившись в запас, Беннет пошел в компьютерный бизнес и стал соучредителем и гендиректором компании Cyota, занимавшейся разработкой программного обеспечения. В 2005 году Cyota продали организации RSA Security за 145 миллионов долларов — так экс-спецназовец стал мультимиллионером.

/ Федеральное агентство новостей

«Я не съедаю по 17 стейков за раз, у меня нет частного самолета или яхты. Я просто купил себе свободу делать то, что хочу», — говорил Беннет в 2014 году.

В 2006-2008 годах Нафтали Беннет сблизился с Нетаньяху, возглавив аппарат премьера. Впрочем, в скором времени политики рассорились, а Беннет ушел из партии «Ликуда». В 2013 году он добился места в парламенте для правой политической силы «Еврейский дом».

Примечательно, что вопрос «израильской земли» для Беннета крайне важен. По его мнению, Израиль должен быть национальным государством евреев. Кроме того, он неоднократно заявлял об исторических правах Иерусалима на Западный берег и сирийские Голанские высоты.

Что касается палестино-израильского конфликта, то Беннет поддерживает отказ от претензий на территории в секторе Газа. При этом новый премьер не признает идею мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Global Look Press / Mahmoud Khattab

Во время последней эскалации конфликта между сторонами, которые обменялись ракетными ударами, он подчеркнул, что лидеры ХАМАС сами виноваты в смерти десятков мирных жителей.

«Я не отдам ни сантиметра израильской земли. Точка», — был категоричен Беннет в феврале этого года.

Автономное плавание

На ближайшие два года партнер Беннета по коалиции Яир Лапид займет должность министра иностранных дел, при этом Нетаньяху впервые за 12 лет станет главой парламентской оппозиции. Через два года Беннет и Лапид поменяются местами с одной лишь разницей — новоиспеченный премьер станет министром внутренних дел.

В новом кабмине, сформированным Лапидом, среди 27 министров будет девять женщин. На коротком заседании после выборов Беннет заявил, что неоднородное правительство возымеет успех, если все будут сохранять «сдержанность и умеренность в идеологическом плане».

«Мы будем работать над устранением разногласий между нашими гражданами и возвращением страны к нормальному функционированию», — рассказал политик.

Global Look Press / Ilia Yefimovich/dpa

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина выразила надежду, что новый премьер продолжит курс своего предшественника в вопросах партнерства Москвы и Иерусалима. По ее словам, во время правления Нетаньяху российско-израильские отношения успешно развивались, а разногласия и споры не мешали сотрудничеству.

«Нафтали Беннет — консервативный израильский политик, который в свое время позитивно отзывался о нашей стране, подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией», — приводит слова Паниной РИА Новости.

Беннет также заявлял, что в Израиле проживают многочисленные выходцы как из самой России, так и из ряда бывших советских республик. В свое время из Российской империи на Ближний Восток перебрались и его собственные прадеды.

«У Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. <…> Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля», — говорил Беннет.

twitter.com / @KremlinRussia

С другой стороны, нельзя не упускать из виду тот факт, что семья Нафтали Беннета — эмигранты из США, а сам премьер когда-то построил бизнес на американских компаниях. При этом глава Белого дома Джо Байден поспешил поздравить Беннета сразу же после того, как последний был приведен к присяге.

«У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты. Узы, объединяющие наши народы, являются свидетельством наших общих ценностей и десятилетий тесного сотрудничества, и, по мере того, как мы продолжаем укреплять наше партнерство, Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке безопасности Израиля», — подчеркнул Байден.

Нет сомнений в том, что новый премьер попытается «рулить» в сторону США, а не России, заявил корреспонденту «Политики Сегодня» кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Однако, несмотря на выражение симпатий и теплых чувств, «золотая пора» американо-израильской дружбы прошла безвозвратно.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Если республиканцы были настроены на поддержку Израиля и взаимодействие с ним, то демократы, напротив, с их повесточкой все больше и больше на Западе рассматривают Израиль как государство белых колонизаторов на Ближнем Востоке. Бедные и несчастные палестинцы, притесняемое меньшинство… Вряд ли получится восстановить их дружбу в полном объеме», — рассуждает эксперт.

Отдаление от Москвы и Вашингтона приведет к тому, что Израилю придется самостоятельно решать внутренние и внешние проблемы. Однако новоиспеченный премьер и его коалиция едва ли смогут справиться с назревшими вызовами — сформированное большинство слишком «хрупкое и зыбкое», констатировал собеседник издания.

«Израиль будет отходить от России. Если в какой-то момент разум возобладает, они постараются не портить с нами отношений. Получается, что Израиль уходит в автономное плавание, от Америки и России отдаляется. Но решить проблемы страны коалиция не сможет, обстановка в стране будет расшатываться», — подытожил Хатунцев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Беннета с выдвижением на должность. Он выразил надежду, что государства продолжат конструктивное взаимодействие, поскольку это отвечает коренным интересам обоих народов.