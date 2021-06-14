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Взрыв газа произошел в жилом доме под Челябинском

Происшествия
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Взрыв газа произошел в жилом доме под Челябинском
Агентство городских новостей Москва / Денис Воронин

Хлопок газовоздушной смеси был зафиксирован в квартире жилого дома по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Коркино. Пожара удалось избежать.

Специалисты отметили, что при взрыве несущие конструкции не были повреждены, угрозы разрушения дома нет. Пострадал один человек, находящийся непосредственно в эпицентре взрыва. Мужчина получил ожоги различной степени тяжести, его доставили в медицинское учреждение. В ликвидации последствий взрыва задействованы 43 человека и 14 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной происшествия является утечка газа. Специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

#чп #взрыв газа #челябинская область
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