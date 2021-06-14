Премьер Великобритании поднимет вопрос Украины на саммите НАТО в Брюсселе

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Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен поднять тему ситуации на Украине во время саммита НАТО в Брюсселе. Об этом представитель канцелярии политика сообщил журналистам.

Джонсон перед началом саммита провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы премьер заявил о намерении Североатлантического альянса продолжать поддерживать обороноспособность Киева.

Глава британского правительства также подтвердил приверженность "поддержке территориальной целостности Украины". По его словам, участники саммита G7, который завершился накануне, во время дискуссий проявили единство в содействии Киеву.

В Кремле ранее назвали украинцев, выступающих против присоединения страны к НАТО, умными людьми, передает сайт 360tv.ru.