Кот Ахилл предсказал исход матча Польша — Словакия

Невские Новости / Анна Карпова

Белый эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал итог следующего матча Евро-2020, который пройдет в Санкт-Петербурге 14 июня.

Сборные Польши и Словакии встретятся 14 июня в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Петербургский кот, который стал официальным оракулом футбольных матчей, сделал свой прогноз на исход игры. Он решил, что победа достанется сборной Польши. Видео предсказания появилось на странице в Instagram.

Кот Ахилл ранее угадал исход матча России и Бельгии. Четвероногому оракулу, как всегда, предоставили на выбор поесть из любой миски. Он выбрал ту, рядом с которой находился флаг бельгийцев. Сборная Бельгии разгромила российских футболистов, забив три гола.