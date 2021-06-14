Украина хочет получить деньги за счет «СП-2»

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Киев будет готов к переговорам по компенсации в случае запуска "Северного потока — 2" ("СП-2"), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр отметил, что в Киеве рассмотрят условия предполагаемой сделки. Он не уточнил, от кого ждет такое предложение. Кроме того, Дмитрий Кулеба не стал объяснять, о каком размере компенсации идет речь.

"До этого пункта мы пока не дошли", — сказал он в интервью газете Die Welt.

Высокопоставленный дипломат добавил, что готовность Вашингтона добиться компенсации для Украины "значительно возросла". При этом решение США снизить давление санкций на оператора Nord Stream 2 AG "разочаровало" украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что страна ежегодно получает за транзит газа порядка 3 млрд долларов. Если ее "отключат", то Киев лишится стабильной прибыли. Именно поэтому на Украине хотят получить деньги после запуска "СП-2".