Посол РФ в Китае уверен, что Вашингтону не удастся поссорить Москву и Пекин

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Действия США не смогут нанести урон партнерским отношениям между Россией и Китаем. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует снизить напряженность в российско-американских отношениях, чтобы направить все силы на противостояние с Китаем.

Денисов назвал подобные планы бесперспективными, а также выразил уверенность, что взаимодействие между Россией и Китаем будет оставаться на высоком уровне.

"Такие взгляды являются слишком недальновидными. Это невозможно. Полагаю, мы умнее, чем американцы думают о нас", — пояснил дипломат.

Он также добавил, что в последние годы США оказывают санкционное давление как в отношении России, так и против Китая. По его словам, Москва и Пекин не намерены мириться с подобным отношением со стороны США, поэтому продолжать сотрудничество для поддержания баланса.