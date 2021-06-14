Президент России поздравил Беннета со вступлением в должность премьера Израиля

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как подчеркнул президент, российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Путин рассчитывает, что деятельность Беннета будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества во всех сферах.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в поздравительной телеграмме.

Накануне Нафтали Беннет принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Лидер партии "Ямина" сменил на этой должности Биньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство на протяжении 12 лет.