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Президент России поздравил Беннета со вступлением в должность премьера Израиля

Политика
/ Обновлено: 14 июня 2021 12:13 96

Президент России поздравил Беннета со вступлением в должность премьера Израиля
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как подчеркнул президент, российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Путин рассчитывает, что деятельность Беннета будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества во всех сферах.

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — говорится в поздравительной телеграмме.

Накануне Нафтали Беннет принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Лидер партии "Ямина" сменил на этой должности Биньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство на протяжении 12 лет.

#путин #израиль #ближний восток #беннет
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