Росстат опубликовал уточненные данные по убыли населения в регионах

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Естественная убыль населения в российских регионах в 2020 году в среднем увеличилась по сравнению с 2019-м в 2,2 раза, следует из опубликованных Росстатом данных.

Увеличение убыли специалисты зафиксировали, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. В некоторых регионах — Тюменской области и Карачаево-Черкесии — наряду с убылью в Росстате отметили сохранение прироста, пишет РБК.

Прирост населения традиционно продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ, хотя этот показатель в 2020 году в субъекте стал меньше, свидетельствует статистика.